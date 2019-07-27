«Ты замечательная»: дочь президента Азербайджана поддержала Бузову

Ольга Бузова доказала, что благодаря упорству и трудолюбию можно добиться больших высот. Вопреки критике она смогла стать успешной певицей. Ко всему прочему, недавно девушка заняла вторую строчку в рейтинге Forbes, согласно которому она заработала за минувший год больше 4 миллионов долларов. В июле она успела дать несколько концертов, поучаствовать в съемках «Форт Боярда» и приехать на фестиваль «Жара» в Баку.

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Уже в первый день на мероприятии Бузова успела отличиться. Она сначала появилась на красной дорожке в сногсшибательном наряде со шлейфом, а потом на сцене поскользнулась и ушибла колено. Это певицу не расстроила. На следующий день она облачилась уже в пышное платье и диадему и снова танцевала до поздней ночи. А за кулисами Ольга встретила дочку президента Азербайджана Лейлу Алиеву.

Они уже были раньше знакомы, поэтому обменялись теплыми приветствиями. Наследницу президента восхитил образ артистки. «Прекрасно выглядишь: ты замечательная и красивая!», — сказала Алиева, обняв девушку. Они обменялись новостями. Лейла поведала Ольге о травме руки.

К слову, дочь Ильхама Алиева пришла на фестиваль со своими детьми: Али, Микаилом и Аминой. Она является бывшей женой организатора мероприятия Эмина Агаларова, но экс-супруги сохранили дружеские отношения. Девушка выглядела не менее стильно, чем Бузова. Она облачилась в легкое красное платье с глубоким декольте. Лейла с удовольствием пообщалась с журналистами и рассказала, что из популярных музыкантов Азербайджана ей нравятся песни Фаига Агаева, сообщает «Комсомольская правда».