ЗВЕЗДЫ

Агата Муцениеце раскрыла секрет подтянутой фигуры

Актриса худеет благодаря утренним пробежкам.

Агата Муцениеце раскрыла секрет подтянутой фигуры
Агата Муцениеце (Фото: Instagram.com/agataagata)

В недавнем интервью супруга Павла Прилучного сетовала на то, что так и не смогла вернуть свой дородовой вес после того, как на свет появился ее первенец — сын Тимофей. Актриса старается поддерживать фигуру в тонусе. За время второй беременности, когда Агата Муцениеце ждала рождения дочери Мии, она также набрала лишние килограммы.

И хотя возлюбленная Прилучного все-таки смогла приблизиться к заветной отметке на весах, она все еще продолжает следить за питанием. Похудеть Агата смогла благодаря спорту и сбалансированному меню.

Муцениеце старается не пропускать утренних пробежек. Кроме того, с двумя детьми-непоседами у актрисы просто не остается времени на то, чтобы бездельничать в свободный от съемок и репетиций день. Вместе с малышами Агата ходит на прогулки и записывает видеоролики для влога «Прилучные будни».

«Я бегаю по утрам, занимаюсь антигравити-йогой, растяжкой. Очень заряжает время, проведенное с детьми, потому что они всегда энергичные и веселые», — приводит tbeauty.ru слова Агаты Муцениеце.

Возлюбленная Павла Прилучного не скрывает: супруг мечтает о том, чтобы она родила еще одного малыша. Актеру нравится, когда в доме много детей. Сам Паша утверждает, что Тимофей и Мия пользуются его слабостью, зная, что папа выполнит все их прихоти и капризы.

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Агата Муцениецезвездные детилишний вес. похудениеПавел Прилучный

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Агата Муцениеце раскрыла секрет подтянутой фигуры
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