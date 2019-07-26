Седокова объяснила, почему никогда не расстается со своим телефоном

Певица Анна Седокова рассказала в своем блоге, почему никогда не расстается со своим телефоном. Девушка намекнула, что где-то далеко есть очень важный для нее человек.

«Сколько раз мы слышали в свой адрес: «Ты в своем телефоне постоянно, тебе телефон важнее». Для меня это несколько факторов. Выбери свой. Первый – музыка. В моем телефоне всегда есть песни, которые быстро могут перенести в другую реальность, другой мир. Телепорт. Второй – это связь с тем, кто не позвонил. Но ты все ждешь, все веришь. Это та тонкая ниточка, которая почти порвалась, но она есть. И третий – это способ забыть себя. Легкий. Бесплатный. Вдруг оказаться там, где ты никогда не был. В другой мир. Хотя не телепорт ли это вновь?», — написала она.

Кто этот таинственный мужчина, который никак не позвонит ей, Анна не стала рассказывать. Напомним, ранее певица намекала, что ее возлюбленный некий хоккеист. После чего многие сделали вывод, что это Андрей Миронов, который, к слову, на 12 лет моложе нее. Спортсмен, узнав про эти слухи, опроверг их, как и сама Анна.