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Ольга Кузьмина после развода решила уйти из театра

Актриса призналась, что сейчас в ее жизни происходят большие перемены.

Ольга Кузьмина после развода решила уйти из театра
Ольга Кузьмина / www.instagram.com/kuzmummy/

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон» Ольга Кузьмина переживает не самые простые времена. Сейчас в жизни 32-летней актрисы происходят большие перемены.

В июне стало известно, что она разводится с мужем, с которым актриса прожила 14 лет. А теперь артистка рассказала, что уходит из театра Луны, в котором она прослужила 12 лет. Об увольнении Кузьмина сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

«Видимо, у меня наступил глобальный этап перемен в жизни. Вот и сегодня я приняла для себя важное решение. Я забрала трудовую книжку из театра Луны. Короче говоря — уволилась. Я прослужила этому театру официально 12 лет», — написала Ольга.

Актриса призналась, что именно здесь началась ее актерская карьера. Кузьмина очень благодарна людям, с которыми она работала в театре Луны, а также звезда телеэкранов очень ценит все то, чему она здесь научилась.

Однако театральную карьеру Кузьмина вовсе не намерена заканчивать. «До новых встреч на других театральных площадках!» — добавила артистка.

Поклонники пожелали Ольге удачи и успехов в новых начинаниях, а также похвалили ее за смелость выйти из зоны комфорта.

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Ольга Кузьмина после развода решила уйти из театра
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