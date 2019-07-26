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2-летний сын Собчак поздравил старшую сестру на английском

Дочери Максима Виторгана - Полине - исполнилось двадцать три года.

2-летний сын Собчак поздравил старшую сестру на английском
Ксения Собчак (Фото: Globallookpress.com)

Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана — Платон — записал для своей старшей сестренки видеообращение, поздравив ее с днем рождения на английском языке. Свежий ролик с участием сынишки на личной страничке в Instagram опубликовала бывшая невестка Эммануила Гедеоновича.

Несмотря на расставание с Максимом Виторганом, телеведущая сохранила теплые дружеские отношениях со всей его семьей, в том числе и с самим актером.

В свои два годика Платон учит иностранные языки — английский и китайский. Обращаясь к сестренке Полине, которой 26 июля исполнилось двадцать три года, малыш сопроводил свое поздравление воздушными поцелуями. Сама телеведущая осталась довольна импровизированным посланием малыша.

«Хэппи берсдэй, Полина! Очень любим нашу суперталантливую сестричку!!! Мы с учителем английского ухохотались, пока записывали», — отметила Ксения.

В одном из своих интервью Собчак призналась, что после рождения первенца стала по-другому относиться к детям и их мамам. По словам Ксении, пока ей нравятся только мальчики и в определенном возрасте.

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звездные детиКсения СобчакМаксим Виторган

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2-летний сын Собчак поздравил старшую сестру на английском
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