Асмус поделилась впечатлениями после семейного просмотра «Короля Льва»

Кристина Асмус и Гарик Харламов — очень занятые родители, но даже они при своем загруженном графике находят время на семейные мероприятия. Так, накануне они всей семьей сходили на просмотр нового фильма «Король Лев».

Асмус пожаловалась, что таких эмоций, как первый мультфильм, эта кинокартина у нее не вызвала.

«Да, мультфильм посмотрела до дыр, фильм вряд ли буду второй раз. Да, этим героям не так сопереживаешь, эмоций у них нет, львиц сложно отличить друг от друга, образ Шрама спорный, некоторые песни #нутакоэ и русский дубляж вызывает вопросы…» — подписала актриса снимок в Instagram, на котором ей позирует муж вместе с дочкой.

Однако Кристина все-таки смогла найти плюсы у нового «Короля Льва». Так, ей очень понравился реалистичный видеоряд, а также яркие эмоции у детей при просмотре кинокартины. Ну и сама актриса честно призналась, что ностальгически всплакнула на некоторых моментах.

Ранее своим мнением о фильме «Король Лев» поделилась певица Валерия. Она не стала ругать кинокартину, при этом отметила, что не стала бы на ней растить своих детей в отличие от старого диснеевского мультика.