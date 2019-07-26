Мнение экстрасенса: Бузовой повезло вовремя расстаться с Тарасовым

Психолог и экстрасенс Марианна Абравитова прокомментировала WomanHit.ru ситуацию с футболистом Дмитрием Тарасовым. Напомним, 26 июля его счета арестовали из-за миллионных долгов по алиментам.
Его первая жена Оксана Тарасова много лет пыталась взыскать с бывшего мужа деньги на содержание их общей дочери Ангелины. Однако Тарасов довел ситуацию до абсурда, в результате чего суд заморозил его счета, а самого футболиста сделал невыездным. Таким образом поставлена под вопрос вся его карьера.
Марианна Абравитова уверена, что ведущая «Дома-2» Ольга Бузова, вторая жена спортсмена, вовремя покончила с ним. «Ситуация просто так не решится, а в ближайшее время станет еще хуже. Приемлемого и цивилизованного решения, увы, не будет», — предрекла она. Как считает Абравитова, футболист даже не думал отдавать этот долг.
Она назвала поведение Тарасова «общероссийским мужским подходом», по ее мнению, в нашей стране многие мужчины по какой-то неясной причине считают, что алименты бывшие жены требуют для себя, а не для их общих детей.