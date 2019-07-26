Пелагея в топе и прозрачной юбке продемонстрировала идеальный пресс

Фолк-певица Пелагея поделилась в соцсети фотографией, на которой предстала в необычном для нее смелом образе. На фото в Instagram артистка позирует в коротком топе-лифе и длинной полупрозрачной юбке с запахом. Наряд подчеркивает прекрасную подтянутую фигуру певицы и идеальный пресс, а также открывает стройные ноги.

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Поклонники, привыкшие к более строгим и закрытым нарядам певицы, пришли в восторг от ее нового снимка и по достоинству оценили ее отличную физическую форму.

«Какая невероятная фотография! Поля – просто огонь», «Афродита прям какая-то!», «Муж вас не ревнует с такими фото? Хороша, Пелагея Сергеевна. Прям греческая богиня», – прокомментировали пост подписчики.

Напомним, после рождения дочери в 2017 году Пелагея заметно поправилась. Певица не стала опускать руки и довольно быстро привела себя в хорошую форму. Свой вес артистка поддерживает с помощью физических упражнений и правильного питания. Если же после праздничных застолий потерянные килограммы начинают возвращаться, она садится на гречневую диету.