ЗВЕЗДЫ

Пелагея в топе и прозрачной юбке продемонстрировала идеальный пресс

Певица примерила новый смелый образ.

Пелагея в топе и прозрачной юбке продемонстрировала идеальный пресс
Пелагея. Фото: globallookpress.com

Фолк-певица Пелагея поделилась в соцсети фотографией, на которой предстала в необычном для нее смелом образе. На фото в Instagram артистка позирует в коротком топе-лифе и длинной полупрозрачной юбке с запахом. Наряд подчеркивает прекрасную подтянутую фигуру певицы и идеальный пресс, а также открывает стройные ноги.

Поклонники, привыкшие к более строгим и закрытым нарядам певицы, пришли в восторг от ее нового снимка и по достоинству оценили ее отличную физическую форму.

«Какая невероятная фотография! Поля – просто огонь», «Афродита прям какая-то!», «Муж вас не ревнует с такими фото? Хороша, Пелагея Сергеевна. Прям греческая богиня», – прокомментировали пост подписчики.

Напомним, после рождения дочери в 2017 году Пелагея заметно поправилась. Певица не стала опускать руки и довольно быстро привела себя в хорошую форму. Свой вес артистка поддерживает с помощью физических упражнений и правильного питания. Если же после праздничных застолий потерянные килограммы начинают возвращаться, она садится на гречневую диету.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

певицапевица ПелагеяПелагеяпресс

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пелагея в топе и прозрачной юбке продемонстрировала идеальный пресс
Интересно?
Поделись с друзьями: