«Нужен просто хороший человек»: Овсянникова устала разочаровываться в мужчинах

Марго Овсянникова известна общественности как бывшая участница телепроекта «Дом-2», а также как певица и просто красивая девушка. При этом в личной жизни 23-летней телезвезде не везет.

Сначала она со скандалом покинула «Дом-2», где попыталась «построить свою любовь», а через некоторое время Марго избил ее ревнивый бойфренд из Турции. Также девушка рассказала, что до нее домогался известный стилист, предлагая продвижение по карьерной лестнице через постель.

Устав от неудач в личной жизни, Овсянникова даже решила записать новую песню, посвященную этой теме. В интервью порталу StarHit 23-летняя телезвезда также призналась, что она уже отчаялась найти хорошего мужчину. При этом деньги девушку не интересуют.

«Я искренне хочу найти человека, с которым мне будет хорошо, которому я отдам сердце и душу. Я не гонюсь за деньгами, за положением, нужен просто хороший человек. Но как только мне кажется, что я его нахожу, происходит нечто плохое», — сказала Овсянникова.

Девушка разоткровенничалась и сообщила об очередной неудаче на личном фронте. Так, совсем недавно она познакомилась с известным шоуменом, Марго начала рассчитывать на развитие отношений, поскольку мужчина стал уделять ей все больше внимания. Но позже выяснилось, что как девушка она его совсем не интересует.