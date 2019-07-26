Глафира Тарханова рассказала, как воспитывает четырех детей

По мнению актрисы, конфликты в семье - это не продуктивно, но без них порой не обойтись.

Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев более десяти лет наслаждаются друг другом в браке. За это время актерская чета обзавелась четырьмя детьми. Конечно, не обходится без ссор, но родители научились справляться с отпрысками.

Тарханова призналась, что считает самым сложным подростковый возраст. Старший сын Гордей уже дорос, скоро подтянутся его братья. Актёры замечают – у каждого ребенка свой характер и интересы. Бывает сложно выбрать даже мультик, который они бы вместе смотрели.

«Очень многое, к сожалению, решается через ор, нервные оскорбительные диспуты. Это не всегда плохо, но кто-­то должен предлагать компромисс, конфликт — это не продуктивно», — рассказала Глафира Тарханова порталу WomanHit.

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Родители понимают, что проще было бы развести детей по разным комнатам – тогда бы они меньше ссорились. Скоро семья переедет из двухкомнатной квартиры в более просторную.

С возрастом дети понимают, что такое компромисс. Старший сын Гордей чаще уступает Ермолаю и Корнею в мелочах. Алексей Фаддеев также приучает сыновей к дисциплине – мальчики помогают маме по хозяйству и занимаются спортом.