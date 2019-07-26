5-летняя Лиза Галкина сделала папе массаж с «новым элементом»

Это лето уже по традиции семья Аллы Пугачевой проводит в Юрмале. Неподалеку от моря артистка снимает особняк, где отдыхает с мужем Максимом Галкиным и детьми: Лизой и Гарри.

Певица успела стать гостьей фестиваля своей подруги Лаймы Вайкуле, а также записать с ней традиционное шутливое видео для соцсетей «Дамы с дюн». Тем временем супруг Примадонны время от времени дает гастроли, но успевает и проводить время с близкими.

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Утром 26 июля Максим поделился трогательным фото с супругой. В кадре они отдыхают на природе. При этом Алла Борисовна выглядела очень стильно в юбке голубого цвета и рубашке в тон, надетой поверх майки. А шоумен даже не укладывает волосы гелем на отдыхе, поэтому они топорщатся и вьются.

Ближе к вечеру пятилетняя Лиза решила сделать папе массаж, чтобы он расслабился. Трогательный момент засняла на видео сама Пугачева.

Девочка сначала делает такие движения, как «рейсы, рейсы, шпалы, шпалы», потом делает вид, что папу клюют курочки, потом щипают лягушки, а потом малышка стала изображать написание письма прямо на спине Галкина. Однако больше всего шоумена удивило, когда Лиза развернулась к нему спиной и стала тереться. «Вот так, это новый элемент», — отметил он. А на заднем плане комментировала происходящее его жена.

В подписи к посту Максим назвал руки своей наследницы «волшебными».

Поклонники пришли в восторг от видео. Они уже давно разглядели в девочки артистические данные. «Ну вот „почесал, почесал“ — это вообще неописуемо», «Девочка-умиление», «Дети ваши — чудо», «Это все с нашего детства», — прокомментировали пост подписчики.