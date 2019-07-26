ЗВЕЗДЫ

5-летняя Лиза Галкина сделала папе массаж с «новым элементом»

Происходящее засняла на камеру сама Примадонна.

5-летняя Лиза Галкина сделала папе массаж с «новым элементом»
Максим Галкин с дочкой. фото: instagram.com/maxgalkinru/

Это лето уже по традиции семья Аллы Пугачевой проводит в Юрмале. Неподалеку от моря артистка снимает особняк, где отдыхает с мужем Максимом Галкиным и детьми: Лизой и Гарри.

Певица успела стать гостьей фестиваля своей подруги Лаймы Вайкуле, а также записать с ней традиционное шутливое видео для соцсетей «Дамы с дюн». Тем временем супруг Примадонны время от времени дает гастроли, но успевает и проводить время с близкими.

Утром 26 июля Максим поделился трогательным фото с супругой. В кадре они отдыхают на природе. При этом Алла Борисовна выглядела очень стильно в юбке голубого цвета и рубашке в тон, надетой поверх майки. А шоумен даже не укладывает волосы гелем на отдыхе, поэтому они топорщатся и вьются.

Ближе к вечеру пятилетняя Лиза решила сделать папе массаж, чтобы он расслабился. Трогательный момент засняла на видео сама Пугачева.

Девочка сначала делает такие движения, как «рейсы, рейсы, шпалы, шпалы», потом делает вид, что папу клюют курочки, потом щипают лягушки, а потом малышка стала изображать написание письма прямо на спине Галкина. Однако больше всего шоумена удивило, когда Лиза развернулась к нему спиной и стала тереться. «Вот так, это новый элемент», — отметил он. А на заднем плане комментировала происходящее его жена.

В подписи к посту Максим назвал руки своей наследницы «волшебными».

Поклонники пришли в восторг от видео. Они уже давно разглядели в девочки артистические данные. «Ну вот „почесал, почесал“ — это вообще неописуемо», «Девочка-умиление», «Дети ваши — чудо», «Это все с нашего детства», — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваГарри и Лиза Галкинызвездные детиМаксим Галкин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
5-летняя Лиза Галкина сделала папе массаж с «новым элементом»
Интересно?
Поделись с друзьями: