По заветам Волочковой: Шпица в велосипедках показала свою растяжку

Актриса призывает подписчиков своей страницы в Instagram делать упражнения для поддержания гибкости и тонуса мышц.

33-летняя Екатерина Шпица призывает подписчиков на личной страничке в Instagram не забывать о пользе физических нагрузок и ежедневных спортивных тренировок. Еще Анастасия Волочкова советовала поклонникам делать упражнения для поддержания гибкости, делясь в микроблоге видео- и фотоотчётом своих тренировок. Знаменитость старается не пропускать разминки у балетного станка, несмотря на проблемы со стопой. После премьеры спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» Анастасия пожаловалась на увеличенную из-за сильных нагрузок суставную шишку.

О своей физической форме заботится и Екатерина Шпица. Актриса не только следит за питанием, отдавая предпочтение полезным продуктам, но и не забывает об упражнениях на гибкость и растяжку.

«Ох, ребятушки, ясно, что заниматься растяжкой надо регулярно, и даже одна неделя бездействия способна сделать резиновой покрышкой то, что было жевательной конфеткой!! Теперь надо держать заряд», — отметила Екатерина.

К слову, певица Валерия не пропускает тренировки даже в отпуске. А находясь на даче, исполнительница выбирает активный отдых, занимаясь спортом на свежем воздухе или играя с детьми в бадминтон.