Бакинское утро: Бузова продемонстрировала фигуру в купальнике

Ольга Бузова отлично провела вечер на вечеринке фестиваля «Жара» в Баку. Певица не только выступала, но и танцевала на дискотеке, меняя наряды. Правда, с ведущей «Дома-2» произошел неприятный случай. Бузова упала во время концерта и повредила ногу. Впрочем, это не мешало ей веселиться и дальше.

Звезда отправилась в номер ближе к рассвету. Хотя спала Бузова недолго. Уже через несколько часов певица расслаблялась в бассейне, а также каталась на водных горках.

Телеведущая всегда публикует фото в купальнике, когда она оказывается возле воды. На этот раз певица отдала предпочтение черному слитному купальнику. Звезду смутило, что её снимали папарацци и опубликовали «неудачные» кадры, где она не втягивает живот, причем сделали это раньше нее. «Хоть бы предупреждали», — обиделась Ольга Бузова.

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Певица оказалась на фестивале не просто так. Ольга переживает небывалый взлет в карьере. Недавно Бузова оказалась на втором месте списка Forbes среди российских звезд шоу-биза до 40 лет. Мама ведущей Ирина объяснила популярность дочери. Дело в том, что с детства певица привыкла к трудностям и решала их сама.