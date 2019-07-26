Звезда «Камеди» Илья Соболев неудачно сфотографировал жену

«Обсуждаем с женой Кама сутру», — горделиво подписал совместное фото с супругой Илья Соболев и выложил снимок в свой блог. Судя по всему, комик рассчитывал получить восторженные комментарии поклонников, но что-то пошло не так…

Язвительные подписчики страницы юмориста неожиданно сочли жену артиста Наталью Соболеву за его маму, о чем не преминули написать. «Молодая у тебя мама», — прокомментировал один герой. «Похоже, Т9 исправил «мамой» на «женой», — отметил второй. Однако нашлись и защитники популярного комика, которые подчеркнули плохое воспитание критиков.

Отметим, что Наталья на самом деле младше своего мужа, она 1985 года рождения, Илья – 1983-го. Супруга звезды Youtube – достаточно известный блогер, пропагандирующий здоровый образ жизни. Иногда ее сравнивают с Викторией Боней, девушки и вправду схожи.

Еще она известна тем, что из боязни потерять своего знаменитого мужа смогла похудеть на 30 кг. Сейчас она консультирует других толстушек, как с помощью правильного питания и тренировок держаться в форме. У пары двое дочерей.

Отметим, ранее Илья Соболев высказывался об успехе шоу Дудя. По его мнению, его феномен состоит в честности и открытости журналиста. Комик уверен, что люди устали от двусмысленности.