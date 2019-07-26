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Виктория Боня похвасталась новым цветом волос

Светская львица призналась, что долго не могла добиться такого оттенка.

Виктория Боня похвасталась новым цветом волос
Виктория Боня / global look press

Виктория Боня — известная телеведущая, бывшая участница телепроекта «Дом-2», а также еще и популярный блогер в Instagram с аудиторией более 6,3 миллиона человек. Боня также часто делится с подписчиками бьюти-секретами и модными образами.

В этот раз 39-летняя телезвезда решила похвастаться своим новым цветом волос. Оттенок стал на несколько тонов темнее, чем прежде, но при этом цвет выглядит очень натуральным и естественным. Боня подчеркнула, что долго не могла добиться такого эффекта.

Многие поклонники оценили преображение Виктории и осыпали ее комплиментами в комментариях.

«Очень красивый цвет! И так натурально выглядит», «Шикарные волосы», «Вау, такой цвет шикарный», «Сказочно красиво», «Очень красивый цвет! Я тоже о таком мечтаю, но никто не может сделать», «Красивый очень цвет, тебе идет, благородно смотрится», «Ну наконец-то кончики в порядке», — отметили подписчицы под новым снимком Бони в Instagram.

Напомним, на днях Виктория заинтриговала фанатов фотографией с роскошным букетом пионов от «любимого мужчины». Телезвезда не стала раскрывать имя поклонника, но бдительные подписчики догадались, что, скорее всего, речь идет о 24-летнем боксере.

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Виктория Бонядлинные волосыновая прическановый цвет волос

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Виктория Боня похвасталась новым цветом волос
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