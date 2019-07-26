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Поправившаяся Анита Цой в платье-oversize скрыла недостатки фигуры

Певица побывала на закрытом показе художественного фильма «Жара» в Баку.

Поправившаяся Анита Цой в платье-oversize скрыла недостатки фигуры
Анита Цой. фото: globallookpress.com

Анита Цой в июле стала замечать, что поклонники приписывают ей беременность. После этого певица была вынуждена признаться, что стремительно набирает вес. 48-летняя артистка отметила, что правильно питается и ведет активный образ жизни, но килограммы предательски не уходят.

Ее вес достиг отметки 75 кг при росте 158 см. Однако звезда не унывает, она уверена, что если продолжит сидеть на строгой диете, то вернется в форму.

25 июля Анита приехала на фестиваль «Жара» в Баку. В первый день она появилась на красной дорожке в платье-халате с цветным принтом. Засчет необычного кроя зрительно фигура певицы выглядела стройнее, чем есть на самом деле.

На следующий день артистка вместе с хозяином фестиваля Эмином Агаларовым, певцом Филиппом Киркоровым и другими коллегами посетила закрытый показ художественного фильма «Жара», который выходит в прокат по всей стране с 5 сентября.

На этот раз Цой облачилась в платье-oversize с рюшами на воротнике. За счет геометрического узора и свободного кроя певица смогла скрыть недостатки своей фигуры. Образ она дополнила золотыми тапочками. В соцсети артистка призналась, что осталась в восторге от комедии.

Поклонникам понравился стиль Аниты. Многие отметили, что она выглядит очень молодо. «Словно восковые фигуры, такие идеальные», Красавицы«, «Как мне нравится наряд», «И не скажешь, что вы поправились», — стали писать пользователи соцсети. Напомним, что в интервью Teleprogramma.pro Цой рассказала, как питается, чтобы похудеть. Она не только исключила сахар, но и съедает не больше 980 килокалорий в сутки.

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Анита ЦойАнита Цой фотозвездный стильФестиваль "Жара" в Баку

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Поправившаяся Анита Цой в платье-oversize скрыла недостатки фигуры
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