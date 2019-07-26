Лолита и Басков поздравили Лопыреву с днем рождения

26 июля Виктория Лопырева отпраздновала день рождения. Модель отметила 26-летие в кругу друзей и возлюбленного Игоря Булатова в Греции. Звезда активно принимает поздравления. Лучшие пожелания прислали Нюша, Вера Брежнева и Сосо Павлиашвили.

Также Лопыреву поздравили Николай Басков и Лолита. Обе звезды находятся сейчас на фестивале «Жара» в Баку, поэтому прислали «жаркий привет».

больше по теме Лопырева вместе с Булатовым отметила день рождения в Греции Модели и молодой маме исполнилось 36 лет.

«Я желаю, чтоб исполнились все твои мечты, и победный факел Виктории нес мужчина, которого, я знаю, ты любишь всем сердцем и готова ради него на всякие безумства. Поэтому цените друг друга, и я уверен, что эти слова он обязательно тебе скажет», — написал Николай Басков.

Затем настала очередь Лолиты. Певица попросила Баскова не ставить фильтр, чтобы именинница видела её настоящее лицо. Лолита Милявская назвала себя страшной, а модель – необычайно красивой. Она пожелала быть Виктории оставаться счастливой, неважно, есть у неё муж и ребенок или нет.