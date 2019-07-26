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Лолита и Басков поздравили Лопыреву с днем рождения

Экс-возлюбленный пожелал модели счастья с новым гражданским мужем.

Лолита и Басков поздравили Лопыреву с днем рождения
Виктория Лопырева. Фото: globallookpress

26 июля Виктория Лопырева отпраздновала день рождения. Модель отметила 26-летие в кругу друзей и возлюбленного Игоря Булатова в Греции. Звезда активно принимает поздравления. Лучшие пожелания прислали Нюша, Вера Брежнева и Сосо Павлиашвили.

Николай Басков. Фото
Басков поздравил Лопыреву с днем рождения. Скриншот: instagram.com/lopyrevavika/

Также Лопыреву поздравили Николай Басков и Лолита. Обе звезды находятся сейчас на фестивале «Жара» в Баку, поэтому прислали «жаркий привет».

«Я желаю, чтоб исполнились все твои мечты, и победный факел Виктории нес мужчина, которого, я знаю, ты любишь всем сердцем и готова ради него на всякие безумства. Поэтому цените друг друга, и я уверен, что эти слова он обязательно тебе скажет», — написал Николай Басков.

Лолита. Фото
Лолита поздравила Лопыреву с днем рождения. Скриншот: instagram.com/lopyrevavika/

Затем настала очередь Лолиты. Певица попросила Баскова не ставить фильтр, чтобы именинница видела её настоящее лицо. Лолита Милявская назвала себя страшной, а модель – необычайно красивой. Она пожелала быть Виктории оставаться счастливой, неважно, есть у неё муж и ребенок или нет.

«Независимо от того, какую грязь на тебя выливают, я люблю тебя много лет», — призналась Лолита в Stories.

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Лолита и Басков поздравили Лопыреву с днем рождения
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