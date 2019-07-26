ЗВЕЗДЫ

Виктория Толстоганова трогательно поздравила повзрослевшую дочь

Варваре исполнилось 14 лет.

Виктория Толстоганова трогательно поздравила повзрослевшую дочь
Любовь Толкалина показала повзрослевшую дочь ФОТО: Global Look Press

26 июля для Виктории Толстогановой знаменательный день. Ее дочка Варвара отмечает свой день рождения, и звездная мама не могла не поделиться этим радостным событием в соцсетях. Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок Варвары, которой исполнилось 14 лет.

«День, который изменил все. Варваре 14! Космос мой, с днём рождения», — подписала фото актриса.

Это событие отозвалось в сердцах многих пользователей. Наряду с обычными подписчиками среагировали звездные подруги Толстогановой – актрисы Светлана Устинова, Екатерина Стриженова, Анастасия Цветаева, Агриппина Стеклова.

Многие отмечают, что Варвара растет копией матери, схожесть прослеживается во всем: черты лица, цвет волос, статная фигура. А Любовь Толкалина, которая является крестной девочки, сама того не подозревая раскрыла домашнее прозвище именинницы: «Варенок! Поздравляю!», написала она.

Варвара стала долгожданным ребенком в семье актрисы. Пять лет она не могла забеременеть и это мучительное время Толстоганова называет «один бесконечный кризис».

Как-то она призналась, что искала спасение в работе, но порой была готова все бросить, думая, что именно занятость мешает ей стать матерью. Утверждение «забудь, отвлекись, и все само собой придет» не про нее. Сегодняшний успех, востребованность и счастливая семья – результат многолетней работы и огромных усилий, пишет сайт Dni.ru.

«У меня ничего само по себе не приходит, разве что младшие сыновья — Федор и Иван — родились как подарки судьбы — рассказала ранее Толстоганова.

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Любовь Толкалина

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Виктория Толстоганова трогательно поздравила повзрослевшую дочь
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