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Лазарев восхитился чувством стиля Кети Топурии

Артисты сделали совместный снимок на фестивале «Жара».

Лазарев восхитился чувством стиля Кети Топурии
Сергей Лазарев / Global look press

В эти дни в солнечном Баку проходит музыкальный фестиваль «Жара», где собрались самые топовые артисты из России и других стран. Одним из звездных гостей мероприятия стал участник последнего «Евровидения» Сергей Лазарев.

На фестивале он встретил свою давнюю подругу Кети Топурию и поспешил сделать с ней совместное фото, которое получилось по-настоящему веселым. Сергей отметил, что не может не смеяться, когда встречается с солисткой «А-Студио».

Также 36-летний артист признался, что считает певицу одной из самых стильных представительниц слабого пола в российском шоу-бизнесе.

«Кэти) @keti_one_official обожаю за стиль и непосредственность! Одна из самых стильных на нашей муз.сцене!! И нет, я не пьяный, просто с Кэти каждый раз ржачно!!» — подписал новый снимок в Instagram Лазарев.

Многие поклонники отметили, что артисты очень хорошо смотрятся вместе.

Кстати, платье Топурии на фестивале «Жара» действительно вызвало интерес не только у фанатов, но и модных критиков. Для музыкального мероприятия 32-летняя певица выбрала прозрачное платье с белыми перьями и вышивкой. Пикантные места оказались закрыты тканью телесного цвета.

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Кети ТопурияСергей ЛазаревСергей Лазарев последние новостистильФестиваль "Жара" в Баку

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Лазарев восхитился чувством стиля Кети Топурии
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