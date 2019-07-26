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Пынзарь выбрала для фотосессии на яхте джинсовые мини-шорты

Экс-участница «Дома-2» поделилась впечатлениями от летних каникул.

Пынзарь выбрала для фотосессии на яхте джинсовые мини-шорты
Дарья Пынзарь (Фото: Instagram.com/darya_pinzar86)

Дарья Пынзарь устроила импровизированную фотосессию на яхте, отдав предпочтение джинсовым мини-шортикам и салатовой майке. В кадре девушка запечатлена без обуви, босой. Примечательно, что ранее схожим снимком делилась супруга шоумена Павла Воли — гимнастка Ляйсан Утяшева. В отличие от Пынзарь, которая поддержала летний тренд на деним, ведущая шоу «Танцы» на ТНТ выбрала гороховый мини-комбинезон.

В комментариях под фото Дарья поделилась впечатлениями от летних каникул, признавшись, что не имеет ничего против так называемого «матрасного» отдыха.

Дарья Пынзарь в мини-шортиках устроила фотосессию на яхте (Фото: Instagram.com/darya_pinzar86)

«Мы решили, что следующий год мы тоже проведем в Турции. Раньше, когда я ездила в отели, я думала, что тут только «матрасный» отдых, как я ошибалась! Тут приключений вагон и маленькая тележка! Хотя и «матрасный» отдых тоже не исключаем», — добавила Пынзарь.

К слову, Ляйсан Утяшева вместе с Павлом Волей отправилась в Амстердам. По словам возлюбленной шоумена, они стараются находить время на совместный отдых, кроме того, супруги не забывают и о своих родительских обязанностях. Так, новогоднюю ночь пара проводит дома, отказавшись от всех предложений — выступлений и корпоративов, считая этот праздник исключительно семейным.

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«Дом-2»Дарья ПынзарьМини-шортымода и стиль

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Пынзарь выбрала для фотосессии на яхте джинсовые мини-шорты
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