Бузова заявила, что возможный роман не помешает ее музыкальной карьере

Ольга Бузова стала хедлайнером вечеринки в честь открытия фестиваля «Жара» в Баку. Певица не жалеет себя, выступая на сцене. Во время концерта ведущая «Дома-2» потеряла равновесие и разбила колени в кровь. Это не помешало ей продолжать позитивно воспринимать атмосферу музыкального праздника.

Благодаря музыкальной карьере, а также телевизионным и рекламным проектам, Бузова оказалась на второй строчке списка Forbes среди российский звезд до 40 лет. Звезда поглощена работой и не слишком задумывается о личной жизни. При этом слушатели надеются на скорый роман певицы.

«Страна упорно хочет выдать меня замуж и все надеются, что я стану после этого петь меньше, но ошибаются – я тогда петь буду о любви, а не о ее отсутствии!» — рассказала Ольга Бузова порталу «Дни.ру».

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При этом певица не отказалась бы от достойного мужчины. Теперь Бузова более разборчива – после расставания с Дмитрием Тарасовым звезда ждет от мужчины преданности. Также Ольга Бузова уверена – инициативу в отношениях должна исходить от сильного пола. По мнению ведущей «Дома-2», женщины спешат раскрыться и показать свои чувства, от чего их возлюбленные становятся ленивыми при продолжении отношений.