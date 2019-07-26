Бородина поставила на место подписчиков, которые ее критиковали

Ксения Бородина активно развивает свою страничку в соцсети Instagram. Она рассказывает о своей жизни, дает бьюти-советы и просто делится эмоциями.

В июле она отдыхала с семьей в итальянском городе Форте-дей-Марми, а потом решила провести время без мужа и дочерей на Капри. Вместе с подругами светская львица приехала на остров, где сразу устроила мини-вечеринку на яхте. Девушки купались, загорали и танцевали.

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В одном из своих постов Ксения показала, чем перекусывала во время водной прогулки. Она сфотографировала бутерброд. «Самый вкусный панино на свете! Тунец, помидоры и моцарелла», — написала телеведущая. Вскоре некоторые подписчики начали упрекать девушку в незнании итальянского языка. Они стали утверждать, что правильно говорить «панини».

Это не осталось без внимания Бородиной. Она решила поставить «комментаторов» на место.

«Самые умные решили мне рассказать, что на самом деле говорится панини. Ребят, у меня к вам убедительная просьба: прежде чем вы умничаете в комментариях, вы хотя бы проверьте что ли. Не знаю, что вам там Google выдает, но я долгое время прожила в Италии и уж точно знаю, как звучит „бутерброд“ и „бутерброды“. Но для неверующей Фомы я специально записала видео, где покупала панино, потому что я его одно купила, чтобы вам итальянка, которая эти панино продает уже 600 лет, сказала, как пишется правильно», — высказалась Ксения.

Она действительно спросила у продавщицы-итальянки, как правильно говорить это слово. Женщина без раздумий сказала «панино». Однако вновь нашлись те, кто продолжил настаивать на своем. Теперь подписчики заявили, что Панино — это название поселка в Воронеже.

«Я абсолютно такая же, как вы, я с вами общаюсь, но мне не нравится, когда люди начинают умничать. Меня это прям раздражает, потому что мне в голову не придет залезть человеку в комментарий и написать: „Нет, на самом деле это так“, причем еще и ошибочно. Бред полнейший», — добавила Бородина. На этот раз она заскринила правильное написание слова в программе-переводчике, чтобы ни у кого вопросов больше не возникало.