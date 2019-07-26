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Жена Мамаева продает его «Гелендваген»

После того, как футболиста приговорили к полутора годам колонии, Алана решила избавиться от автомобиля за 18 миллионов рублей.

Жена Мамаева продает его «Гелендваген»
Павел Мамаев. Фото: globallookpress

Имена футболистов нередко мелькают в скандалах, но Александр Кокорин и Павел Мамаев после громких разбирательств оказались за решеткой. Судебный процесс длился более полугода, пока спортсменов не посадили на полтора года за хулиганство. Теперь футболисты отбывают наказание после избиения чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.

Алана Мамаева. Фото
Скоро Мамаев лишится автомобиля за 18 миллионов. Скриншот: instagram.com/alana_mamaeva/

Матери и жены тяжело переживают разрыв с возлюбленными. Недавно Алана Мамаева смогла встретиться с футболистом в колонии. Супруга спортсмена дожидается возвращения Павла Мамаева. Видимо, арест мужа сильно ударил по кошельку семьи, поэтому жена футболиста продает «Гелендваген» мужа.

Автомобиль не из дешевых – подобная модель стоит около 18 миллионов рублей. О продаже Алана Мамаева объявила в Stories в Instagram. Подписчики гадают, с чем связан такой неожиданный шаг. Девушке приходится непросто – ей нужно воспитывать троих детей на фоне слухов о неверности Павла Мамаева.

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Жена Мамаева продает его «Гелендваген»
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