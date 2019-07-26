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Принц Чарльз возражал против общения сыновей с дворцовой прислугой

Сын королевы не одобрял панибратство принцессы Дианы с персоналом.

Принц Чарльз возражал против общения сыновей с дворцовой прислугой
Принц Чарльз не одобрял методы воспитания принцессы Дианы. Фото: Global Look Press

Принца Чарльза раздражало поведение Гарри и Уильяма в стенах Кенсингтонского дворца. Однако у его сыновей была мощная поддержка в лице принцессы Дианы.

Сын королевы был против того, чтобы его наследники плотно общались с дворцовой прислугой. Об этом рассказал бывший офицер охраны Кен Уорф. Принц Уэльский возражал, чтобы персонал был частью повседневной жизни его семьи.

Однако принцесса Диана, у которой Уорф работал на протяжении пяти лет, напротив, хотела, чтобы ее работники были им как родные.

«Уильям и Гарри сновали по всему Кенсингтонскому дворцу, общаясь с прислугой. Это вызывало недовольство их отца, так как он поверить не мог, что персонал является частью их жизни», — отмечает он.

«Он придерживался того мнения, что место шеф-повара — на кухне, охраны — в их комнате, а шофера — в гараже. Принц Чарльз был слишком голубых кровей, чтобы это принять, но в конце концов он все же смирился», — цитирует секьюрити Express.

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Принц Чарльз возражал против общения сыновей с дворцовой прислугой
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