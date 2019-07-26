Сын выше мамы: Ксенофонтова показала подросших детей

Несколько лет звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элион» Елена Ксенофонтова была вынуждена ходить по судам. А все из-за бывшего гражданского мужа Александра Рыжих, который хотел вернуть себе подаренную ей квартиру и стать опекуном их общей дочери.

Судебные разбирательства успели вымотать актрису, но летом прошлого года она все же одержала победу. Теперь она спокойно живет со своими детьми.

В соцсетях Ксенофонтова периодически делится новостями и снимками с наследниками. Этим летом старший сын актрисы Тимофей стал выпускником 9 класса. Она была очень рада за юношу и вместе с ним отметила это событие.

А в июле Елене удалось отодвинуть в сторону все дела и отправиться в отпуск с семьей. Артистка опубликовала снимки, на которых запечатлена не только с 16-летним сыном, но и восьмилетней дочкой Софией.

В кадре она обнимает своих детей. При этом девочка держит надувной круг в виде пончика. В глаза сразу бросается тот факт, что сын уже стал выше своей мамы на целую голову. «Море. Солнце. Иллюзия покоя. Уже и не мечталось. Спасибо ангелам!» — написала Ксенофонтова.

Поклонники поразились тому, как быстро растут ее наследники. Другие отметили, что в 46 лет актриса выглядит потрясающе. «Вы красивая женщина, а еще стойкий оловянный солдатик!», «Дочка — мамина копия», «Вы такие милые, отдыхайте и не тревожьтесь ни о чем», «У вас такая необычная внешность», «Девочки хороши, а пацан выше всех», — прокомментировали пост подписчики.