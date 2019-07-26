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Кейт Миддлтон и принц Уильям станут соперниками в регате

Герцог и герцогиня Кембриджские примут участие в благотворительной парусной гонке на разных яхтах.

Кейт Миддлтон и принц Уильям станут соперниками в регате
Кейт Миддлтон и принц Уильям устроят гонки на парусниках. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям примут участие в парусной регате, которая состоится в следующем месяце. Однако герцог и герцогиня Кембриджские выступят там не в качестве единой команды, а как соперники.

Муж и жена разделятся, чтобы посоревноваться друг с другом. Традиционная парусная гонка организовывается ежегодно с целью собрать средства на благотворительность.

Состязания намечены на 9 августа 2019 года в городе Каусе в графстве Айл-оф-Уайт. Супруги поборются за Королевский кубок.

Это будет не первый раз, когда Уильяму придется выступать против своей жены. В 2014 году Кейт Миддлтон выиграла у своего благоверного регату за Кубок Америки.

Соревнования проходили в Окленде в Новой Зеландии. Они прибыли к финишу почти нос к носу, но яхта герцогини Кэтрин оказалась все-таки проворней.

Кейт и Уильям займут место шкиперов на каждой из лодок и будут состязаться с еще шестью командами, каждая из которых представляет определенный благотворительный фонд.

Победителю будет вручен исторический Королевский кубок. Впервые трофей был представлен в Каусе королем Георгом V в 1920 году, пишет Express.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям станут соперниками в регате
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