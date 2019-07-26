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Тина Канделаки призналась, что не доверяет диетам

Телеведущая собирает опыт многих людей, которые борются с лишним весом.

Тина Канделаки призналась, что не доверяет диетам
Тина Канделаки. Фото: globallookpress

Тина Канделаки, кажется, знает все о сохранении красоты. 43-летняя телеведущая изучила вдоль и поперек косметологические процедуры, которые помогают избавиться от морщин. Свой опыт она обобщила в книге «Pro Лицо».

Теперь Канделаки исследует тему правильного питания и тренировок для подтянутой фигуры. Для новой книги «Pro Тело» ведущая опросила множество людей, которые столкнулись с лишним весом. После общения с ними Канделаки перестала доверять диетам.

Дело в том, что не существует универсального рациона, который подошел бы каждому человеку. Даже дорогая клиника и профессиональный диетолог не могут гарантировать похудение. Поэтому Канделаки вывела несколько правил, которые действительно работают. Одно из них – полюбить себя.

«Любовь к себе — это главная суперспособность человека, к которой мы будем стремиться и после того, как изобретем таблетку от всех болезней. Обрести ее можете только вы сами — так что не откладывайте свое счастье на завтра», — написала Тина Канделаки.

Телеведущая отметила, что этот процесс долгий, поэтому не нужно себя торопить. Также она посоветовала вести пищевой дневник, который помогает отследить, что попадает в желудок каждый день. Третий совет от Тины Канделаки – делить каждое блюдо на вредное, полезное и суперполезное. Естественно, вредные продукты нужно исключать из рациона.

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диетаправильное питаниеТина Канделаки

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Тина Канделаки призналась, что не доверяет диетам
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