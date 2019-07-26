Юлия Михалкова рассказала о казусах перед концертами «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова — популярная актриса, телеведущая и звезда «Уральских пельменей». В известном на всю страну шоу 36-летняя артистка выступает уже десять лет. Михалкова призналась, что перед концертами «Уральских пельменей» случалось немало казусов, но зрители о них так никогда и не узнали.

Так, Юлии много раз приходилось за считанные минуты до начала шоу перешивать костюмы, которые плохо на ней сидели. Кроме того, не раз артисты теряли что-то из атрибутики перед выходом на сцену.

«Сколько раз мне приходилось «перешивать» костюм прямо перед концертом. Ну не совсем, конечно, но все же. Почти Швея уже. Сколько раз терялось одно, другое, третье… Я уже молчу о том, как мы периодически «отходим» от сценария и начинаем импровизацию в тексте. Прямо на сцене!», — рассказала у себя на странице в Instagram Михалкова.

При этом, отметила актриса, самое главное, чтобы зритель ни за что не догадался, что за кулисами у команды произошли какие-то проблемы.

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Напомним, ранее Юлия Михалкова заявила о желании открыть собственный канал на видеохостинге YouTube, где она бы рассказывала о своих любимых спортивных упражнениях.