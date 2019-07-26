«Аж земля прогнулась»: Собчак заподозрили в использовании фотошопа

Ксения Собчак это лето проводит на море вместе с сыном Платоном, которому не так давно исполнилось два года. Компанию телеведущей составил режиссер Константин Богомолов, с которым она уже давно не скрывает романтических отношений. Для отпуска светская львица выбрала Сардинию. Там в спокойной обстановке она наслаждается красивыми закатами, нянчится с наследником и устраивает вечерний променад.

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Похоже, что с собой на остров Ксения взяла целый чемодан нарядов. Она уже успела отметиться в пудровом платье с черным поясом, а также наряде с леопардовым принтом, который телеведущая предпочла дополнить массивными ботинками. 26 июля Собчак поделилась снимком, сделанным во время прогулки. В кадре девушка запечатлена на фоне природы в синем платье с причудливыми рукавами и бахромой на подоле.

В таком образе Ксения напомнила поклонникам актрису из музыкального фильма «Звуки музыки». Многие пришли в восторг от платья. «Платье потрясающее», «Очень удачно, красиво!», «Грациозная лань», «Нимфа», «Ох, какая вы тоненькая и прелестная!» — прокомментировали пост подписчики. Однако самые внимательные пользователи заподозрили, что Собчак удлинила себе ноги в фотошопе.

«Платье красивое, но вот земля поплыла», «Ксюша, вы удлинили ноги фотошопом?», «Аж земля прогнулась под платьем с бахромой», — стали отмечать хейтеры. На колкие замечания Собчак реагировать не стала. В последнее время у нее и так хватает хлопот. Она вновь вызвала на стихотворный баттл Сергея Шнурова. Они уже успели обменяться «любезностями». Более того, певец даже высмеял фигуру телеведущей.