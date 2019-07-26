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Хилькевич высмеяла слухи в прессе о своем «угарном» отпуске

Актриса удивилась, когда прочитала в СМИ, что якобы употребляет на отдыхе запрещенные вещества.

Хилькевич высмеяла слухи в прессе о своем «угарном» отпуске
Анна Хилькевич. Фото: globallookpress

Анна Хилькевич вырвалась с мужем на отдых в Испанию. Актриса оставила детей у бабушки с дедушкой. Звезда «Универа» переживала, что не взяла наследников с собой. Но при этом Хилькевич уверена – иногда нужно посвящать время исключительно супругу.

Пока звезда расслаблялась на пляже и ходила в ночные клубы Ибицы, в прессе появились неприятная для актрисы информация. Якобы Хилькевич не следит за фигурой в отпуске и употребляет запрещенные вещества. Актриса лишь посмеялась над подобными слухами.

«После каждого такого чудо-материала хочется задать встречный вопрос: «Что вы там в «издательстве» такое курите?». Бросайте! Это до добра не доведёт», — написала Анна Хилькевич в Instagram.

В комментариях Ксения Бородина возмутилась новостной заметкой. «И кто те люди, кто это читает! У него все алкоголички, все всех бросают!» — написала звезда «Дома-2».

Хилькевич также поддержал рэпер T-killah. А Айза Анохина пошутила: «Ты там торчишь без нас?»

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Анна Хилькевичотпускреакция на слухи

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Хилькевич высмеяла слухи в прессе о своем «угарном» отпуске
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