Принц Эндрю объявил себя «закоренелым холостяком»

Сын Елизаветы II и Сара Фергюсон развелись более 20 лет назад, но сумели сохранить дружеские отношения.

Герцог и герцогиня Йоркские неоднократно заявляли, что они являются «самой счастливой парой в мире», несмотря на развод. Принц Эндрю продолжает активно общаться с экс-супругой.

Сына королевы часто видят вместе с Сарой Фергюсон в ресторанах, а также на главных семейных торжествах. Вместе с ними в свет выходят и их дочери — принцессы Беатрис и Евгения.

Такие теплые отношения многим дали основание полагать, что бывшие муж и жена могут снова пожениться. Об этом даже заявил королевский редактор канала ITV Крис Щип. Он стопроцентно заверил, что свадьбе быть.

больше по теме Сара Фергюсон обозначила «цену» развода с сыном Елизаветы II Королева Великобритании была приятно удивлена просьбой герцогини Йоркской.

Однако недавно герцогиню заметили в Италии в компании таинственного незнакомца, ради которого она надела фэнтезийный наряд. Плюс к этому всплыло ранее не растиражированное интервью с принцем Эндрю, которое тот дал еще в 2010 году.

В нем он заявил, что речи о повторном браке быть не может, так как сейчас оба находятся в комфортных для себя условиях. «Именно это и позволяет нам оставаться друзьями», — подчеркнул он.

На вопрос, считает ли герцог себя закоренелым холостяком, он дал утвердительный ответ. «В настоящий момент — да», — цитирует принца Эндрю Express.