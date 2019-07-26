ЗВЕЗДЫ

Сергей Шнуров снова оскорбил Собчак в стихах

На этот раз лидер группы «Ленинград» сравнил светскую львицу с фекалиями, которые не тонут.

Сергей Шнуров снова оскорбил Собчак в стихах
Сергей Шнуров. Фото: globallookpress

Сергей Шнуров не унимается в поэтическом поединке с Ксенией Собчак. Певец уже давно перешел на личности и как только не оскорблял светскую львицу. То сравнит её с секс-игрушкой, то назовет её ягодицы дряблыми. На этот раз музыкант перестал церемониться и прямо сравнил Собчак с фекалиями, намекая, что они не тонут.

В очередной раз лидер группы «Ленинград» намекнул, что светская львица не делает ничего полезного для мира. По мнению Шнурова, не всем дано покорять космос, поэтому Собчак переполняет неприятная «субстанция». Певец не отказался от своих слов – он по-прежнему считает, что стихи за Собчак пишет её возлюбленный Константин Богомолов.

«Хватит эксплуатировать несчастного,

Константина, голодом моря.

Он поэмы строчит многочастные,

Пока вы резвитесь на морях», — написал Сергей Шнуров в Instagram.

Именно с этого заявления и возобновился «баттл» между бывшими друзьями. Напомним, Собчак и Шнуров хорошо общались, пока певец не развелся с Матильдой Шнуровой. Собчак встала на сторону бывшей жены, и тогда между ними начались разногласия. Зимой Шнуров в привычной для себя манере в стихах оскорбил Собчак. Светская львица в рифму ответила солисту «Ленинграда». С тех пор звезды не могут остановиться.

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Ксения Собчакновое стихотворениеСергей Шнуров

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Сергей Шнуров снова оскорбил Собчак в стихах
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