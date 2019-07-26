Ковальчук призналась, что с возрастом сильнее ощущает бег времени

Мыслями певица поделилась в своем Instagram по пути в Баку, где на фестивале «Жара» презентует новую песню.

Юлия Ковальчук перед вылетом из аэропорта Барселоны в Баку откровенно призналась, что ее начал волновать собственный возраст.

«Выкладывая это видео из Юрмалы, только сейчас осознала, как летит время и что именно ровно год назад на фестивале «Жара» в Баку я презентовала песню «Давай». Уже целый год, он был, конечно, невероятно интересным, но как же быстро после 30-ти побежали деньки! Кстати, в этом году я снова презентую новую песню и именно в Баку! Прямо сейчас вылетаю, и до встречи в ближайшие дни», — написала экс-солистка поп-группы «Блестящие» в Instagram.

Кстати, во время недавнего полета в Прибалтику Юлия сильно испугалась, когда он попал в грозу. «Вот в самолете практически живу с 18 лет, а всё равно не могу привыкнуть к сильной турбулентности, молниям рядом и жестким посадкам. Сердце выскакивает, ладошки потеют, уговоры о том, что это безопасно, спасают только на время», — честно тогда призналась 36-летняя Ковальчук в Instagram.

Напомним, Юлия замужем за 38-летним певцом Алексеем Чумаковым, у пары есть полуторагодовалая дочь Амелия.