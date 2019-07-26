Пресс-секретарь Ди Каприо опроверг сообщения о беременности девушки актера

Ранее сообщалось, что из-за будущего ребенка у Лео и Камилы Морроне начались серьезные проблемы в отношениях.

С аргентинской моделью Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо встречается около двух лет. Накануне поклонников немало удивило известие о том, что девушка беременна от актера.

Сообщалось, что Камила начала носить свободную одежду, а появляясь на публике, «не отнимает рук от живота», который уже немного округлился. Между тем, Ди Каприо якобы пока не хочет обзаводиться наследниками, поэтому в отношениях пары начались серьезные проблемы.

Журналистам удалось связаться с представителем голливудского артиста, опровергшего эти сообщения.

«Пресс-секретарь Ди Каприо от имени актера подтверждает, что он и его девушка не ждут ребенка», – сообщает портал Gossip Cop.

С Морроне Леонардо остается дольше, чем с другими своими пассиями. Недавно пару видели на одном из солнечных пляжей Малибу, где артист сыграл с друзьями в волейбол. На снимках, которые успели сделать папарацци, можно увидеть его спутницу, облаченную в шорты и спортивный топ, а также самого Ди Каприо. Заметив фотографов, 44-летний актер постарался спрятать лицо под козырьком бейсболки.