ЗВЕЗДЫ

Пресс-секретарь Ди Каприо опроверг сообщения о беременности девушки актера

Ранее сообщалось, что из-за будущего ребенка у Лео и Камилы Морроне начались серьезные проблемы в отношениях.

Пресс-секретарь Ди Каприо опроверг сообщения о беременности девушки актера
Леонардо Ди Каприо. Фото: globallookpress.com

С аргентинской моделью Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо встречается около двух лет. Накануне поклонников немало удивило известие о том, что девушка беременна от актера.

Сообщалось, что Камила начала носить свободную одежду, а появляясь на публике, «не отнимает рук от живота», который уже немного округлился. Между тем, Ди Каприо якобы пока не хочет обзаводиться наследниками, поэтому в отношениях пары начались серьезные проблемы.

Журналистам удалось связаться с представителем голливудского артиста, опровергшего эти сообщения.

«Пресс-секретарь Ди Каприо от имени актера подтверждает, что он и его девушка не ждут ребенка», – сообщает портал Gossip Cop.

С Морроне Леонардо остается дольше, чем с другими своими пассиями. Недавно пару видели на одном из солнечных пляжей Малибу, где артист сыграл с друзьями в волейбол. На снимках, которые успели сделать папарацци, можно увидеть его спутницу, облаченную в шорты и спортивный топ, а также самого Ди Каприо. Заметив фотографов, 44-летний актер постарался спрятать лицо под козырьком бейсболки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременностьКамила МорронеЛенардо Ди Каприо

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пресс-секретарь Ди Каприо опроверг сообщения о беременности девушки актера
Интересно?
Поделись с друзьями: