Родители приемного сына Пугачевой выступили против его усыновления

По слухам, опеку над мальчиком вскоре оформят его нынешняя няня со своим мужем. В свое время именно им доверила воспитание мальчика Примадонна.

Родственники Аллы Борисовны оказались не такими успешными, как она сама. Влад Пугачев с женой Викторией Фадеевой в определенное время подсели на запрещенные вещества. В результате у племянника певицы отказали ноги, а супруга впала в кому. Примадонне пришлось забрать их сына Женю к себе.

Поначалу Алла Пугачева оформила над мальчиком опеку и называла его приемным сыном. Скоро Женя пойдет в школу, и Примадонна хочет огородить его от внимания прессы. Поэтому, по слухам, опеку над мальчиком вскоре оформят его няня с мужем. Женя уже называет их мамой и папой. Однако биологические родители ничего не знали о намерениях Примадонны.

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Бабушка Жени со стороны матери Елена Фадеева не верит в слухи. По ее мнению, это выдумка СМИ. Мама мальчика Виктория высказалась более категорично: «Я не давала согласие на усыновление. Это бред».