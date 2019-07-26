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Родители приемного сына Пугачевой выступили против его усыновления

По слухам, опеку над мальчиком вскоре оформят его нынешняя няня со своим мужем. В свое время именно им доверила воспитание мальчика Примадонна.

Родители приемного сына Пугачевой выступили против его усыновления
Алла Пугачева. Фото: globallookpress

Родственники Аллы Борисовны оказались не такими успешными, как она сама. Влад Пугачев с женой Викторией Фадеевой в определенное время подсели на запрещенные вещества. В результате у племянника певицы отказали ноги, а супруга впала в кому. Примадонне пришлось забрать их сына Женю к себе.

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото
Пугачева отдала внучатого племянника на воспитание няни. Фото: globallookpress

Поначалу Алла Пугачева оформила над мальчиком опеку и называла его приемным сыном. Скоро Женя пойдет в школу, и Примадонна хочет огородить его от внимания прессы. Поэтому, по слухам, опеку над мальчиком вскоре оформят его няня с мужем. Женя уже называет их мамой и папой. Однако биологические родители ничего не знали о намерениях Примадонны.

Бабушка Жени со стороны матери Елена Фадеева не верит в слухи. По ее мнению, это выдумка СМИ. Мама мальчика Виктория высказалась более категорично: «Я не давала согласие на усыновление. Это бред».

«Конечно, хотелось бы увидеть сына. Но самое главное для меня, что ему хорошо в новой семье, он ни в чем не нуждается. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив», — рассказал Влад Пугачев «Комсомольской правде».

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Родители приемного сына Пугачевой выступили против его усыновления
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