Родители приемного сына Пугачевой выступили против его усыновления

Родственники Аллы Борисовны оказались не такими успешными, как она сама. Влад Пугачев с женой Викторией Фадеевой в определенное время подсели на запрещенные вещества. В результате у племянника певицы отказали ноги, а супруга впала в кому. Примадонне пришлось забрать их сына Женю к себе.
Поначалу Алла Пугачева оформила над мальчиком опеку и называла его приемным сыном. Скоро Женя пойдет в школу, и Примадонна хочет огородить его от внимания прессы. Поэтому, по слухам, опеку над мальчиком вскоре оформят его няня с мужем. Женя уже называет их мамой и папой. Однако биологические родители ничего не знали о намерениях Примадонны.
Бабушка Жени со стороны матери Елена Фадеева не верит в слухи. По ее мнению, это выдумка СМИ. Мама мальчика Виктория высказалась более категорично: «Я не давала согласие на усыновление. Это бред».
«Конечно, хотелось бы увидеть сына. Но самое главное для меня, что ему хорошо в новой семье, он ни в чем не нуждается. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив», — рассказал Влад Пугачев «Комсомольской правде».