ЗВЕЗДЫ

Шишкова в неоновом мини-платье повеселилась на фестивале «Жара»

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати стала звездной гостьей музыкального мероприятия в Баку.

Шишкова в неоновом мини-платье повеселилась на фестивале «Жара»
Алена Шишкова. фото: instagram.com/missalena.92/

Алена Шишкова долгое время встречалась с рэпером Тимати. Теперь они лишь друзья, а также родители общей дочери Алисы. После расставания с артистом девушке приписывали романы с известными мужчинами, но слухи так и не подтвердились. В последнее время модель много работает, но пропустить фестиваль «Жара» в Баку она просто не могла.

На масштабном мероприятии Алена появилась в неоновом мини-платье фиолетового оттенка. Оно выгодно подчеркнуло ее фигуру благодаря глубокому декольте, а цепочка на талии визуально сделала ее талию еще уже.

Еще до начала вечеринки девушка встретила Ольгу Бузову и блогера Гусейна Гасанова. А уже на самом фестивале она буквально купалась в мужском внимании. Благодаря наряду Шишкова стала звездой вечера.

К слову, у девушки было романтичное настроение. Она призналась ведущим «Жары» Яне Кошкиной и Константину Тарасюку, что будет не против, если ее украдут. Алена также подчеркнула, что «в Баку всё возможно». В соцсети модель поделилась снимками с фестиваля. Она не упустила шанса сделать селфи с Эмином. Также на одном из фото с ней в обнимку позирует итальянский оперный певец Алессандро Сафина.

С радостью сделали с ней фото Макс Барских и шведский артист Стаффан Ульссон.

Шишкова успела повеселиться, потанцевать и насладиться выступлениями звезд. Напомним, что участниками и гостями «Жары» стали: Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Кети Топурия, Сергей Лазарев, Рита Дакота и другие известные артисты. Рэпер Тимати в Баку не приехал. Его невеста Анастасия Решетова ждет ребенка. По всей видимости, он не хочет оставлять возлюбленную без своего внимания.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ШишковаАлена Шишкова фотозвездный стильФестиваль "Жара" в Баку

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шишкова в неоновом мини-платье повеселилась на фестивале «Жара»
Интересно?
Поделись с друзьями: