Шишкова в неоновом мини-платье повеселилась на фестивале «Жара»

Алена Шишкова долгое время встречалась с рэпером Тимати. Теперь они лишь друзья, а также родители общей дочери Алисы. После расставания с артистом девушке приписывали романы с известными мужчинами, но слухи так и не подтвердились. В последнее время модель много работает, но пропустить фестиваль «Жара» в Баку она просто не могла.

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На масштабном мероприятии Алена появилась в неоновом мини-платье фиолетового оттенка. Оно выгодно подчеркнуло ее фигуру благодаря глубокому декольте, а цепочка на талии визуально сделала ее талию еще уже.

Еще до начала вечеринки девушка встретила Ольгу Бузову и блогера Гусейна Гасанова. А уже на самом фестивале она буквально купалась в мужском внимании. Благодаря наряду Шишкова стала звездой вечера.

К слову, у девушки было романтичное настроение. Она призналась ведущим «Жары» Яне Кошкиной и Константину Тарасюку, что будет не против, если ее украдут. Алена также подчеркнула, что «в Баку всё возможно». В соцсети модель поделилась снимками с фестиваля. Она не упустила шанса сделать селфи с Эмином. Также на одном из фото с ней в обнимку позирует итальянский оперный певец Алессандро Сафина.

С радостью сделали с ней фото Макс Барских и шведский артист Стаффан Ульссон.

Шишкова успела повеселиться, потанцевать и насладиться выступлениями звезд. Напомним, что участниками и гостями «Жары» стали: Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Кети Топурия, Сергей Лазарев, Рита Дакота и другие известные артисты. Рэпер Тимати в Баку не приехал. Его невеста Анастасия Решетова ждет ребенка. По всей видимости, он не хочет оставлять возлюбленную без своего внимания.