ЗВЕЗДЫ

«Я их так люблю»: Прилучному нравится баловать сына и дочку

Супруг Агаты Муцениеце отметил, что не представляет свою жизнь без детей и жены.

«Я их так люблю»: Прилучному нравится баловать сына и дочку
Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: Globallookpress.com)

Актер из сериала «Мажор» Павел Прилучный делает все для того, чтобы его дети жили в достатке и ни в чем не нуждались. Вместе с Агатой Муцениеце он воспитывает 6-летнего сына Тимофея и 3-летнюю дочку Мию. По словам возлюбленной Павла, муж то и дело старается подвести ее к мысли о рождении третьего ребенка.

Вот только сама Агата не поддается на уговоры супруга стать многодетной мамой. 30-летняя актриса уверяет, что до сих пор так и не смогла вернуться к своему дородовому весу.

Кроме того, Муцениеце призналась, что теперь им с мужем не приходится брать няню на море. Ведь их дети подросли и стали более самостоятельными. А с появлением еще одного малыша актрисе вновь придется проходить все этапы родительства: с бессонными ночами, кормлением и сменой пеленок.

Сам же Павел в недавнем интервью признался, что дети в буквальном смысле пользуются его слабостью. Как выяснилось, Прилучному нравится баловать малышей — выполнять их прихоти и капризы.

«Детям отказывать не умею, и меня легко развести на что угодно. Я их так люблю, что просто «плыву» от каждого умилительного взгляда, да просто от их присутствия», — отметил возлюбленный Агаты Муцениеце в интервью tele.ru.

Ранее актер утверждал, что мало общался со своим отцом, который скончался, когда Павлу было всего тринадцать лет. Прилучный всегда был привязан к маме. Она до сих пор помогает им с Агатой справляться с детьми, проводя с внуками свободное время.

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Агата Муцениецезвездные детиПавел Прилучный

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«Я их так люблю»: Прилучному нравится баловать сына и дочку
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