Алферова объяснила, как воспитать собаку для путешествий

Известная актриса Ксения Алферова опубликовала забавный снимок, где она запечатлена с поводком в руках. «Фото называется «Дама с собачкой», только собачка из кадра сбежала!» — с юмором прокомментировала снимок звезда в Instagram.

Далее она ответила на вопрос, волнующий ее подписчиков. «Вы часто спрашиваете, как путешествовать с собакой. Про документы и чип все написано на сайтах специальных, это не сложно. Сложнее с воспитанием, думаю. Наша Маруся — само смирение и крайне воспитанная барышня, у неё очень строгий хозяин, с раннего детства спуска ей не давал. С биглями иначе нельзя, на голову сядут, с ними сильная рука нужна, причём очень сильная», — поделилась знаниями 45-летняя Алферова.

По ее словам, характер тоже имеет значение, либо с рождения приучать.

«Марусе любые виды транспорта по душе, кроме самолета. В машине ее не видно, не слышно. Иногда даже проверяем, взяли ли? Ест она по утрам йогурт обезжиренный, вечером мясо свежее и зеленые овощи, с этим в дороге тоже проблем не возникает. По-моему, все. А так она за любой кипиш, лишь бы с нами вместе», — рассказала артистка.

Напомним, Ксения Алферова, дочка знаменитой советской актрисы Ирины Алферова, счастлива замужем за популярным артистом Егором Бероевым. Супруги воспитывают 12-летнюю дочь Евдокию.