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«Буду судиться»: Разин оскорблен строчками Шнурова про Крым

Дана Борисова поддержала продюсера «Ласкового мая», который выразил возмущение высказыванием певца о полуострове.

«Буду судиться»: Разин оскорблен строчками Шнурова про Крым
Андрей Разин. Фото: globallookpress

Андрей Разин эмоционально отреагировал на слова Сергея Шнурова. Лидер группы «Ленинград» ранее стихотворно заявил, что ему не нужен «этот ваш крымский мост». Разин как заслуженный артист Республики Крым возмущен мнением певца. Продюсер даже готов подавать иск в суд.

«После таких слов Сергея Шнурова я не оставлю его в покое и буду с ним судиться до конца. Следующий процесс 10 сентября в Петроградском суде за оскорбление Москвы», — написал Андрей Разин в Instagram.

Продюсер «Ласкового мая» назвал Сергея Шнурова быдлом. Он припомнил певцу, как тот хвастался доходом в 4 миллиона рублей за один рекламный пост. По словам Разина, на концерты ходят русские люди, чье мнение Шнуров не уважает.

Андрей Разин потребовал у фронтмена «Ленинграда», чтобы он никогда не пользовался крымским мостом. «Летай лучше в Крым на метле», — заявил продюсер. Он призвал крымчан не ходить на концерты Сергея Шнурова. В комментариях Разина поддержала Дана Борисова.

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«Буду судиться»: Разин оскорблен строчками Шнурова про Крым
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