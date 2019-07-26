ЗВЕЗДЫ

«Всегда стильная»: Потап восхитился образом Каменских на фестивале «Жара»

Певица выбрала яркое платье для появления на мероприятии в Баку.

«Всегда стильная»: Потап восхитился образом Каменских на фестивале «Жара»
Потап и Настя Каменских. фото: instagram.com/kamenskux/

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса 15 июля слетелись в Баку, чтобы не пропустить главное событие лета — фестиваль «Жара». Встречал всех певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Как хозяин вечера, на красной дорожке он появился с молодой супругой Аленой Гавриловой. К слову, артистки устроили настоящую битву нарядов. Вера Брежнева пришла без нижнего белья, а Кети Топурия и Ани Лорак предпочли облачиться в прозрачные платья.

Появилась среди гостей и Настя Каменских. Украинская исполнительница выглядела неотразимо в ярко-розовом платье без бретелек и с тигриным принтом. На плечи она накинула пиджак в тон. Образ девушка дополнила цветными заколками и босоножками на шпильке.

«Сегодня на международном фестивале „Жара“ в Баку по-настоящему горячо и оооочень жарко! Невероятная атмосфера, безумно теплый прием артистов со всех уголков мира и только самые положительные эмоции!» — поделилась Настя в соцсети.

Потап, который в мае этого года стал мужем певицы, не удержался и написал ей приятные слова в соцсети. Он тоже был на мероприятии, но с группой MOZGI.

«Она и дома такая же! Всегда стильная, красивая и очень сексуальная», — признался продюсер.

Поклонники с ним согласились. Они отметили, что наряд подчеркнул достоинства Каменских. «Шикарный образ», «Она неотразима», «Худышка», «Очень нежно», «Тигрица», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что на фестивале Настя спела несколько своих хитов: «Попа, как у Ким» и композицию на испанском Peligroso.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильНастя КаменскихПотапФестиваль "Жара" в Баку

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Всегда стильная»: Потап восхитился образом Каменских на фестивале «Жара»
Интересно?
Поделись с друзьями: