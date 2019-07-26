«Всегда стильная»: Потап восхитился образом Каменских на фестивале «Жара»

Певица выбрала яркое платье для появления на мероприятии в Баку.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса 15 июля слетелись в Баку, чтобы не пропустить главное событие лета — фестиваль «Жара». Встречал всех певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Как хозяин вечера, на красной дорожке он появился с молодой супругой Аленой Гавриловой. К слову, артистки устроили настоящую битву нарядов. Вера Брежнева пришла без нижнего белья, а Кети Топурия и Ани Лорак предпочли облачиться в прозрачные платья.

Появилась среди гостей и Настя Каменских. Украинская исполнительница выглядела неотразимо в ярко-розовом платье без бретелек и с тигриным принтом. На плечи она накинула пиджак в тон. Образ девушка дополнила цветными заколками и босоножками на шпильке.

«Сегодня на международном фестивале „Жара“ в Баку по-настоящему горячо и оооочень жарко! Невероятная атмосфера, безумно теплый прием артистов со всех уголков мира и только самые положительные эмоции!» — поделилась Настя в соцсети.

Потап, который в мае этого года стал мужем певицы, не удержался и написал ей приятные слова в соцсети. Он тоже был на мероприятии, но с группой MOZGI.

«Она и дома такая же! Всегда стильная, красивая и очень сексуальная», — признался продюсер.

Поклонники с ним согласились. Они отметили, что наряд подчеркнул достоинства Каменских. «Шикарный образ», «Она неотразима», «Худышка», «Очень нежно», «Тигрица», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что на фестивале Настя спела несколько своих хитов: «Попа, как у Ким» и композицию на испанском Peligroso.