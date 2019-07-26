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Пэрис Хилтон проведет конкурс красоты в украинском санатории

Светская львица решила приобрести лечебницу в Закарпатье.

Пэрис Хилтон проведет конкурс красоты в украинском санатории
Пэрис Хилтон. Фото: globallookpress.com

Наследница сети отелей Hilton Hotels Пэрис Хилтон решила приобрести санаторный комплекс на украинском хуторе Деренивка. Санаторий расположен в предгорье Карпатских гор среди невероятных по красоте пейзажей.

В 2019 году теледива намерена провести на территории оздоровительного комплекса международный конкурс красоты. Какое именно мероприятие пройдет на курорте, пока неизвестно.

На данный момент представители светской львицы обсуждают детали сделки с владельцами учреждения «Деренивская Купиль». К концу лета стороны планируют прийти к договоренности.

Весной прошлого года Пэрис приезжала на Украину, чтобы посетить церемонию открытия одного из отелей во Львове. Тогда-то она и узнала о знаменитом Закарпатском курорте. В то время Хилтон встречалась с актером с украинскими корнями Крисом Зилкой. Возможно, это и сподвигло богатую наследницу инвестировать в украинскую индустрию развлечений. И хотя парочка вскоре рассталась, от идеи покупки санатория певица так и не отказалась.

Деренивский курортный комплекс известен своей целебной водой и дендросадом с огромной коллекцией редких растений, сообщает украинское издание «Укринформ».

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конкурс красотыКрис ЗилкаПэрис ХилтонУкраина

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Пэрис Хилтон проведет конкурс красоты в украинском санатории
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