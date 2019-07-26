Орбакайте выбрала платье на одно плечо для фестиваля «Жара»

Кристина Орбакайте стала звездной гостьей фестиваля «Жара» в Баку. На красную ковровую дорожку певица вышла в элегантном наряде. Темно-серое блестящее платье на одно плечо с оригинальным рукавом украсил лакированный черный ремень.

Орбакайте выбрала наряд от российского бренда Julia Day. Там же для выступления в Юрмале Юлия Ковальчук взяла блестящий комбинезон, из-за которого певицу прозвали Ихтиандром.

«Снова «Жара», снова Баку! Поём и дружим в прекрасном настроении», — подписала фото Кристина Орбакайте.

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Подписчики засыпали комплиментами певицу. Фанаты не первый раз отмечают отменный вкус Кристины Орбакайте. В столице Азербайджана звезда снова встретилась с Филиппом Киркоровым. Последний раз они вместе отдыхали в Майами, отмечая день рождения сына певца Мартина.

Киркоров нашел чем удивить зрителей на «Жаре». Он выступил вместе с артисткой Zivert в образе Жана Рено из фильма «Леон».