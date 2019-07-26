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Никита Ефремов высказался о границах в романтических отношениях

Актер уже несколько месяцев встречается с телеведущей Марией Иваковой.

Никита Ефремов высказался о границах в романтических отношениях
Никита Ефремов. Фото: instagram.com/efremovefremov/

Актер Никита Ефремов (сын Олега Ефремова) переосмыслил свои отношения с Марией Иваковой, ведущей телепрограммы «Орел и решка». Он пришел к выводу, что даже в любви необходимо ставить границы.

Об отношениях Никиты Ефремова и Марии Иваковой известно уже несколько месяцев. Однако выражать открыто свои чувства и показывать совместные фотографии в Сети влюбленные стали совсем недавно. Очевидно, что Ефремов безумно влюблен и переживает за их будущее. Свидетельства тому – его последние посты в блоге, наполненные романтикой и философией.

Актер признался, что даже сходил на тренинг, который помог ему взглянуть на отношения с Марией иначе.

«Я недавно был на тренинге, где с помощью расстановки увидел, как сам создаю ситуации, в которых мне не комфортно, а потом злюсь на себя, что не могу принять этот дискомфорт (хотя я никому ничего не должен)», — написал он.

Ефремов написал, что часто боялся ставить какие-то рамки в отношениях, переживая, что любимая отвернется или подумает плохо про него. Но сейчас он пришел к выводу, что это делать необходимо. Вовремя сказанное «нет», озвученное прямо желание или обозначенная вслух проблема только укрепляют союз.

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Никита Ефремов высказался о границах в романтических отношениях
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