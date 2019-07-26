Алексей Воробьев снял клип «Девочка, прости» для Alex Simons

Молодой артист с русскими и голландскими корнями Alex Simons выпустил клип «Девочка, прости». Яркий ролик, который напоминает трейлер фильма о любви, пришел в голову певцу и режиссеру Алексею Воробьеву. Музыканты познакомились на одном из музыкальных фестивалей и быстро сдружились.

В клипе рассказывается история о богатом молодом человеке, который грезит о музыкальной карьере. Герой Alex Simons поет на Старом Арбате и влюбляется в девушку. Героиня Лёли Барановой отвечает ему взаимностью, не зная, насколько певец богат.

Тем временем Алексу нужно скрываться от охранника. Роль исполнил Игорь Жижикин, который запомнился зрителям благодаря «Индиане Джонс». Конечно же, в клипе снялся и сам Алексей Воробьев — в роли камео, сообщает пресс-служба артиста.