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Филипп Киркоров перепоет хит Лепса в его честь

На фестивале «Жара» в Баку поп-король смело экспериментирует с репертуаром.

Филипп Киркоров перепоет хит Лепса в его честь
Филипп Киркоров/

Одной из самых ярких персон на международном фестивале «Жара», который проходит в Баку с 25 по 28 июля, стал Филипп Киркоров. Артист не боится экспериментировать: начиная от имиджа и заканчивая репертуаром. Открывая фестиваль песней Life c певицей Zivert , Филипп поразил публику неожиданным образом в стиле героя Жана Рено из фильма «Леон». А следом Киркоров заявил, что рискнет исполнить хит Григория Лепса «Если хочешь, уходи» на творческом вечере артиста.

На своей странице в Instagram певец щедро делиться подробностями закулисья «Жары». Очередную видеонарезку из Азербайджана Киркоров подписал: «Спасибо невероятной
бакинской публике и гостям за атмосферу, настроение и аплодисменты! Вы услышите нашу версию хита Григория Лепса «Если хочешь, уходи», который мы подготовили специально к его вечеру сегодня».

Упоминая об образе жизни в Баку, поп-король посетовал на то, что ему редко удается уложить вовремя спать детей Аллу Викторию и Мартина, которых музыкант взял с собой на фестиваль.

«Моим детям уже не впервой было стать свидетелями подобного праздника, но бакинский размах их поразил. Спать уложить было невозможно даже в 3.00 часа ночи! Хорошо летние каникулы на дворе и в 1-й класс только через месяц! То ли еще будет ой-ой-ой!».

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ZivertГригорий ЛепсФилипп Киркоров

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Филипп Киркоров перепоет хит Лепса в его честь
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