Family look: Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой

Ким Кардашян прославилась благодаря своей нестандартной фигуре. При этом ей удается каждый раз выгодно подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки благодаря правильным нарядам. Девушку многие считают иконой стиля, а мужчины завидуют ее мужу Канье Уэсту. Они считаются не только самой гармоничной парой, но и одной из самых богатых.

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Влюбленные счастливы в браке пять лет. Модель подарила своему избраннику дочь Норт и сына Сейнта. А после того, как врачи запретили Ким рожать, супруги прибегли к услугам суррогатной матери. Так у них появилось еще двое детей: дочь Чикаго и сын Псалм. В отличие от многих знаменитостей, Кардашян не прячет лица наследников. Она регулярно делится снимками с младшим сыном, которому всего два месяца.

По словам американской звезды, малыши прекрасно ладят между собой. 26 июля Ким порадовала поклонников новыми снимками. Она приняла участие в нежной фотосессии с малышкой Чикаго. Для съемок они надели белые платья в одном стиле. Фотографу удалось запечатлеть момент, как Кардашян завязывает шнурок на обуви дочери.

«Мой близнец», — написала Ким.

Поклонники пришли в восторг от трогательных снимков. Многие согласились с девушкой в том, что дочка растет ее копией. «Какая нежность», «Такие милые», «Она твоя копия», «Не знаю, кто красивее», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно Ким отдохнула в Коста-Рике. Для прогулок она выбирала яркие наряды, а на пляже появлялась в мини-бикини. Компанию ей составлял не муж, а сестра Кортни.