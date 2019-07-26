«Запеку с медом!»: Стриженова похвасталась урожаем яблок из сада

Популярная российская телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала видео, где она собирает яблоки под деревом.

«Мой любимый сорт — белый налив! Яблоки очень нежные, светятся изнутри, как фарфоровые… их трудно транспортировать, поэтому редко можно встретить на рынке! Нападали и теперь воздух пронизан яблочным ароматом! Пойду запеку с мёдом…», — написала Стриженова в Instagram.

Телезвезда любит при первой возможности с пользой провести свободное время на природе. Так, недавно, 51-летняя Стриженова, несмотря на дождь и комаров, собирала грибы в Подмосковье. Знаменитость призналась, что непогода не повлияла на ее настроение, напротив, она получила истинное удовольствие от прогулки, да еще и нашла огромный гриб.

Напомним, Екатерина Стриженова счастлива в браке с любимым супругом — известным актером театра и кино Александром Стриженовым. Они познакомились, когда еще были школьниками, на съемках фильма «Лидер» в 1984 году. Спустя три года поженились. У Екатерины и Александра есть две взрослые дочери — Александра, она учится в Москве, и Анастасия, которая живет в США и уже успела подарить родителям внука.