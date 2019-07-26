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Басков оделся в одном стиле с Киркоровым на фестивале «Жара»

Артист поделился в соцсети фотографией с мероприятия.

Басков оделся в одном стиле с Киркоровым на фестивале «Жара»
Николай Басков и Филипп Киркоров. Фото: globallookpress.com

Песня Николая Баскова и Филиппа Киркорова «Ибица» не оставила равнодушным, кажется, никого. Многие критиковали композицию и выпущенный артистами клип за чрезмерный эпатаж, однако всего за три дня с момента выхода он собрал три с половиной миллиона просмотров.

Со своей прогремевшей песней Басков и Киркоров приехали на фестиваль «Жара» в Баку. На сцену исполнители вышли в самых роскошных и ярких нарядах, одевшись в одном стиле. Снимок с мероприятия главный «натуральный блондин» России выложил в Instagram, вызвав бурный восторг у фанатов.

«Ибица! И биться сердце стало чаще. Николай Басков и Филипп Киркоров вчера вечером исполнили свой суперхит», – подписал Басков фотографию с фестиваля.

Подписчики блога высоко оценили сценические костюмы певцов, но некоторые отметили, что клип им все-таки не понравился. Напомним, больше всего негативных комментариев в свое время получил тот эпизод видео на песню «Ибица», где Киркоров переворачивает кабинку биотуалета, в которой только что закрылся Басков.

Кадр из клипа «Ибица»
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Басков оделся в одном стиле с Киркоровым на фестивале «Жара»
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