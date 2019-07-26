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Дженнифер Лопес получила роскошный подарок от мэра Майами-Бич

24 июля 2019 года официально стал Днем Дженнифер Лопес в солнечном городе.

Дженнифер Лопес получила роскошный подарок от мэра Майами-Бич
Дженнифер Лопес. фото: globallookpress.com

Дженнифер Лопес 24 июля отпраздновала свой день рождения. В честь 50-летия она закатила грандиозную вечеринку, на которой веселилась до поздней ночи. Десятиярусный торт, фейерверк и знаменитый диджей — это еще не полный список того, что поразило гостей праздника. Именинница пела и танцевала в откровенном золотом платье. Жених Алекс Родригес подарил ей роскошный красный Porsche, но этот презент оказался не самым оригинальным.

Наследующий день после вечеринки Лопес приняла участие в торжественной церемонии, которую организовал мэр Дэн Гелбер. Он вручил певице золотой персональный ключ с ее инициалами от города Майами-Бич. Более того, мэр объявил, что 24 июля 2019 года теперь является «Днем Дженнифер Лопес» в этом городе. На церемонию Дженнифер пришла в неоновом костюме с открытыми плечами. Образ она дополнила золотыми украшениями.

«Это, правда, огромная честь. Это так ошеломляет — в этот момент в моей жизни иметь такое признание. Я тронута», — добавила она.

«Я танцевал под всю вашу музыку на каждый раз на танцполе, и, кроме того, что вы фантастическая певица и исполнитель. Вы собрали миллионы долларов на исследования в области ВИЧ-СПИДа », — произнес речь комиссар Майкл Гонгора. Рядом с Лопес в столь важный момент стоял ее возлюбленный. Он был рад и горд за свою невесту, об этом пишет Daily Mail.

Напомним, что в августе Лопес приедет в Россию и даст концерт в Москве 4 августа. Поклонники с нетерпением ждут, когда смогут увидеть грандиозное шоу поп-дивы. Скорее всего, она остановится в отеле премиум-класса «Хаятт Ридженси Петровский Парк». Номера там стоят от 9 000 до 189 000 рублей, они оформлены в светлых тонах — это  обязательное условие из райдера артистки.

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Дженнифер Лопес получила роскошный подарок от мэра Майами-Бич
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