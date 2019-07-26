ЗВЕЗДЫ

Мама Бузовой объяснила, как дочь попала в список Forbes

Проблемы в школе и издевательства закалили характер будущей звезды «Дома-2».

Мама Бузовой объяснила, как дочь попала в список Forbes
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

Недавно Ольга Бузова оказалась на втором месте в списке Forbes, обогнав Ксению Собчак и Ирину Шейк. Доход ведущей «Дома-2» за последний год оценили в 4,4 миллиона долларов. Бузова оказалась рада успеху, но верхние строчки чартов и полный зал слушателей её интересуют больше.

Маму певицы Ирину Бузову также не заботит попадание дочери в список богатейших звезд отечественного шоу-бизнеса. О рейтинге Forbes Ирина узнала от журналистов. Мама звезды «Дома-2» подчеркнула, что не знает о доходах дочери. Также она будет гордится успехами Ольги Бузовой независимо от рейтингов. В то же время мама знает, почему певица добилась таких высот.

«Ей так повезло с молодости, что она всегда была в ситуации наперекор. Учителя не любили, на «Доме-2» вокруг издевались. Та же Аленка Водонаева. Она ее вечно обижала, а Оленька все время сидела и плакала. Ей всегда жизнь преподносила не сахарные условия. Все было как в Спарте», — рассказала Ирина Бузова «Комсомольской правде».

Будущей певице с детства пришлось нелегко. Мама подталкивала дочь к тому, чтобы она сама решала свои проблемы. Например, когда в школе Ольгу Бузову задирала девочка, Ирина настаивала, чтобы та сама разобралась в ситуации. По мнению Бузовой, именно самостоятельность помогла певице стать популярной артисткой.

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Мама Бузовой объяснила, как дочь попала в список Forbes
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